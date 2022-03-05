В ходе войны украинская армия уничтожила вражескую технику на 331,2 млрд рублей или 3 миллиарда долларов.

Украинская армия уничтожает много техники РФ, а также получает военные трофеи. Стоимость уничтоженной техники оценивается примерно в 3 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes Украина.

Среди уничтоженной техники РФ насчитывается 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – 1,1 млрд долларов.

Стоимость техники рассчитана на основе открытых источников. Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн долларов, Су-30 – 33 млн долларов, Су-34 – 36 млн долларов. ВСУ также сбили два самолета Ил-76, которые стоят по 86 млн долларов.

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