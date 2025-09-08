Украинский флаг взвился в населенном пункте Заречное.

Силы обороны Украины освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении в телеграмм-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что освобождено село Заречное. Украинский флаг в нем установили бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области", - заявили в Генштабе.

Видео дня

На обнародованном видео видны украинские бойцы, которые на фоне полуразрушенного здания держат украинский флаг.

Освобождение украинской земли от российских окупантов

Как писал ранее УНИАН, 2 сентября стало известно, что ВСУ уволили поселок Удачное под Покровском Донецкой области. Украинский флаг в этом населенном пункте тоже установили штурмовики отдельного полка "Скала". Удачное расположено юго-западнее Покровска, недалеко от границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Перед тем, 1 сентября, Генеральный штаб сообщал, что Силы обороны освободили поселок Новоэкономический в Покровском районе Донбасса. И этот населенный пункт удалось деоккупировать бойцам штурмового полка "Скала". Украинский флаг там был поднят 31 августа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявлял, что в августе ВСУ по двум направлениям восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли. Так, Силы обороны возобновили контроль над 26 кв. км украинской земли, потеряв за месяц 5 кв. км. Речь идет о Покровском и Добропольском направлениях.

