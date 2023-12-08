Россия заявляет о сотнях тысяч депортированных из Украины детей.

Насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны, сказал президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании международной коалиции государств по вопросам возвращения депортированных украинских детей.

Он отметил, что сама Россия заявляет о сотнях тысяч депортированных из Украины детей, которых она "украла и пытается растворить в своем бытии". По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с Украиной, с родными и близкими.

"Детей учат лжи об Украине, лжи об этой войне, детей отдают на незаконное усыновление и даже отдают тогда, когда сами дети говорят, что имеют близких в Украине и пытаются восстановить связь. Детей учат ненавидеть Украину, пытаются стереть идентичность их как украинцев, как свободных личностей. Это четкая геноцидная политика России", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отмечает, что мир знает, что это преступление России в отношении украинских детей, в отношении наших семей - не что-то бессистемное, а организованная работа государственной системы России. При этом добавил, что соответствующая работа Международного уголовного суда и ордер на арест главного преступника России является абсолютно убедительным свидетельством того, что депортация детей, депортация украинцев и украинок не останется безнаказанной.

Зеленский призвал все страны и международные организации содействовать скорейшему возвращению детей в Украину, чтобы жестокость российских государственных преступников не сломала детей, их связь со своей страной, родными.

Похищение детей из Украины

Как сообщал УНИАН, вчера уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх" сообщил, что официально подтверждена депортация 19 546 украинских детей.

Он говорит, если Украина будет возвращать одного ребенка каждый день, то на возвращение всех похищенных понадобится 55 лет. Кроме того, оккупанты продолжают ежедневно вывозить из страны новые группы детей.

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