Есть вероятность небольшой магнитной бури, которую могут почувствовать метеочувствительные люди.

По прогнозам, в среду, 13 августа, сильной магнитной бури не будет, однако возможны слабые геомагнитные возмущения. Так, geomag прогнозирует на эту дату слабую магнитную бурю уровня G1.

Отметим, что буря уровня G1 относится к самому низкому уровню магнитных бурь.

Метеозависимые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут ощущать лёгкое недомогание: головные боли, упадок сил или перепады настроения.

Рекомендуется в этот день снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

В целом, серьёзных последствий для большинства людей не ожидается, однако тем, кто чувствителен к изменениям геомагнитной обстановки, стоит уделить больше внимания своему здоровью.

В то же время портал meteoagent сообщает, что К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, будет около 4. Это означает, что 13 августа магнитной бури на земле не озжидается. Она начинается только при К-индексе 5.

Магнитные бури - что важно знать

Сильные бури могут вызывать сбои в работе спутников, нарушать радиосвязь и навигационные системы (GPS).

Однако самым заметным и красивым эффектом магнитных бурь является полярное сияние. Во время мощных бурь полярные сияния можно наблюдать даже в тех широтах, где они обычно не видны, в том числе и в Украине.

