Пятеро детей находились в России после похищения российскими захватчиками, а четверо на временно оккупированной территории.

В Украину возвращено еще 9 детей с временно оккупированных территорий и непосредственно из Российской Федерации. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

"Мы сегодня встретили 5-х детей, которых похитила Россия: 4 из них - из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка. Еще 4 ребенка ранее вернулись с временно оккупированной территории и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали", - сообщил Ермак.

По словам руководителя ОП, детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина.

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"Благодарен всей команде, а также Государству Катар за посредничество. Международная коалиция за возвращение украинских детей (Bring Kids Back UA) работает", - добавил Ермак.

Он заявил, что задача президента Украины Владимира Зеленского - вернуть всех. Работа продолжается.

Похищение детей из Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны.

Он отметил, что сама Россия заявляет о сотнях тысяч депортированных из Украины детей, которых она "украла и пытается растворить в своем бытии". По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с Украиной, с родными и близкими.

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