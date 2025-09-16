Осенью россиянам вряд ли что-то удастся достичь на фронте.

Российские захватчики понимают, что осенью сильно продвинуться на фронте им не удастся. В этой связи они пытаются эмоционально давить, заявляя, что зимой у них может быть успех. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

"Продвижение замедлилось. Хотя мы помним, когда была анонсирована осенняя наступательная операция, которая должна была решить все вопросы, возложенные на так называемое "СВО" (так россияне называют войну против Украины - УНИАН). Россияне, понимая, что вряд ли удастся сделать реалистичное продвижение осенью этого года, летом пугали всех, давили на европейские страны и, в первую очередь, на Соединенные Штаты - что вот-вот начнут (наступление)... И возникал простой вопрос: за счет чего они собираются это делать, если у вас силы и средства, количество людей, оружия и техники не увеличились?", - отметил Гетьман.

В частности, если у россиян не удалось наступление летом, то как именно теми же силами они могут сделать что-то осенью.

"Сейчас мы видим, что первый месяц осени перешел во вторую половину, и ничего существенного они не сделали. Осталось не так много времени до ноября. Там уже дожди. Продвигаться будет крайне трудно. Хотя они концентрировали технику на Запорожском направлении", - сказал Гетьман.

В то же время майор запаса обратил внимание на сообщения со стороны россиян, что главный удар будет не осенью.

"Главный удар будет зимой. То есть, они готовятся к зимней кампании. Летом они тренировались, а осенью попытаются что-то сделать... В конце августа начались первые разговоры о том, что зимой... они снова всех победят", - подчеркнул Гетьман.

Оккупанты пытаются морально давить, демонстрируя уверенность, что зимой им удастся достичь существенных результатов.

Наступление оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что летнюю наступательную операцию россиян нельзя назвать удачной. В то же время, нельзя говорить и о полном провале в рядах оккупантов.

