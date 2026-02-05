'Никто не хочет умирать': украинцы бегут из-за наступления РФ на Запорожье, - Reuters

Из-за обострения боев и продвижения российских войск прифронтовые села Запорожской области стремительно пустеют, а людей вывозят полицейские и волонтеры.

Жители прифронтовых сел на юго-востоке Украины вынуждены бежать из-за обострения боевых действий и постепенного продвижения российских войск в сторону Запорожской области, пишет Reuters.

В частности, в течение последних недель прекратилось автобусное сообщение между Запорожьем и селом Таврическое, расположенным примерно в 50 километрах от областного центра. С приближением линии фронта населенный пункт быстро пустеет.

35-летняя Марина Вишневская, которая уезжала из села вместе с пятью детьми на полицейском эвакуационном автобусе, рассказала, что оставаться стало слишком опасно.

"Мы думали, что их отбросят, и все это прекратится. Но когда поняли, что будет только хуже и хуже, было лучше уйти", – сказала она.

На фоне новых мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США в Абу-Даби российские войска в течение последних месяцев медленно продвигаются вдоль различных участков фронта протяженностью около 1200 километров. Особенно напряженной остается ситуация на юго-востоке – вблизи так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области и в направлении Запорожья, которое Кремль считает частью своих территориальных претензий.

Украинские военные сообщают об обострении боев в районе города Гуляйполе, что в 40 километрах от Таврического. Жители прифронтовых сел рассказывают о постоянных атаках беспилотников и бомбардировках.

Эвакуацией гражданских занимаются полицейские и волонтеры, которые вывозят людей по главной дороге, накрытой сетками против дронов. По данным местных властей, в районе Таврийского почти не осталось семей.

"Каждый день, каждую неделю мы видим больше разрушений и растет риск для таких городов", – рассказал 51-летний волонтер Влад Маховский.

Среди эвакуированных – 66-летняя Наталья Федоренко, которую вывезли из полуразрушенного дома. Женщина не сдерживала слез, говоря о жизни под обстрелами:

"Это страшно. Никто не хочет умирать. Я знаю, что у меня осталось немного времени, но такая смерть...?"

Ситуация в Запорожье – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются окружить украинских защитников в районе Гуляйполя Запорожской области. Военный аналитик, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает, что враг, почувствовав определенную слабость на этом участке фронта, перебросил туда силы и средства и пытается масштабировать продвижение.

The New York Times отмечает, что быстрое продвижение российских войск в районе города Гуляйполе в Запорожье обнажило одну из ключевых проблем для Киева - нехватку сил для обороны всей линии фронта протяженностью более 1100 км.

