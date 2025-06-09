Подтверждено поражение по меньшей мере двумя БпЛА и дальнейший масштабный пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение военного объекта в российском городе Чебоксары, отмечая, что на мощностях предприятия производили антенны для "шахедов". Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба.

"В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ. Это объект военно-промышленного комплекса РФ, производитель навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Генштабе, это предприятие ВПК обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

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"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Генштаб также проинформировал, что россиянам пришлось применять ограничения на работу аэропортов (план "Ковер") в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

"Удары по объектам, которые обеспечивают вооруженную агрессию Российской Федерации, будут продолжаться до полного ее прекращения против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Атака на завод "Прогресс"

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что в российских Чебоксарах два БПЛА попали в завод, на котором выпускают антенны для ракет и дронов. Об этом информировала местная местная власть. По словам руководителя украинского Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, вывод из строя предприятия будет серьезным ударом по электронной "броне" российской армии. Как подчеркнул Андрющенко, речь идет о возможном выключении целого сегмента защиты российских военных дронов.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал это предприятие "очень жирной целью" и отметил, что завод "Прогресс" задействован в цикле ракетостроения, включая "Искандеры". В частности именно там изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель.

Он отметил, что продукция предприятия используется в оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых шахедах.

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