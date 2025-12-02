В целом, по его словам, сложно сейчас на всех участках фронта.

Российские захватчики используют украинцев с временно оккупированных территорий как "одноразовых солдат", чтобы выявить позиции Сил обороны Украины. Об этом заявил командир подразделения "Барни" 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "Киев24".

"Мы фиксируем привлечение, так называемых, "одноразовых". Это украинцы, которые были мобилизованы в российскую армию с оккупированной территории, начиная с 2014 года. Они так говорят по радиостанциям, что пошла "одноразка", ключевая идея которой - это выявить позиции Сил обороны. К сожалению, такие факты имеют место, война приобрела достаточно жестокий характер", - сказал он.

В целом, по его словам, сложно сейчас на всех участках фронта. Особенно там, где противник пытается сформировать какую-то политическую цель своей войны.

Видео дня

"Особенно сложно там, где есть большие города, и там противник пытается на этих городах построить свой успех", - добавил Барна.

Ситуация на оккупированных территориях - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказывал, что захватчики на украинских временно оккупированных территориях могут депортировать тех украинцев, которые отказываются получить российский паспорт.

В марте 2025 года российский диктатор Владимир Путин издал "указ", согласно которому, все те, кто не получили российский паспорт, приобретают статус "нелегалов" и подлежат выселению с оккупированных украинских территорий.

Практика принудительной паспортизации проводится российскими захватчиками достаточно давно. Медицинские услуги без российского паспорта получить невозможно. Зарегистрироваться и передвигаться на транспорте тоже невозможно, как и получение водительских удостоверений. Но, один из самых болезненных вопросов касается недвижимости.

Вас также могут заинтересовать новости: