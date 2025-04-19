Сейчас военное положение продлено до августа, но его могут отменить досрочно, если это потребуется.

Даже в случае отмены военного положения демобилизация призванных на фронт граждан не начнется автоматически. Для этого нужен отдельный указ главы государства и разрешение парламента. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в интервью Radio NV.

"Здесь надо быть откровенным, и честно говорить гражданам Украины, военнослужащим, что прекращение правового режима военного положения не означает автоматическую демобилизацию. Потому что, согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое требует одобрения Верховной Рады", - пояснил он.

Вместе с тем Вениславский отметил, что пока война продолжается, никто не будет принимать решение о демобилизации.

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В этом контексте он прокомментировал недавний скандал с отказом одного из нардепов голосовать за продление военного положения. По словам Вениславского, несмотря на желание получить определенные политические баллы большинство депутатов были вынуждены в конце концов отдать голос за продление военного положения, поскольку к этому их вынуждает та реальность, из-за которой его изначально ввели - постоянные террористические атаки России на мирные города и попытки продвинуться на фронте.

Украина продлила военное положение до августа

Как писал УНИАН, на этой неделе Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - до 6 августа этого года.

За день до голосования разгорелся скандал, когда нардеп Алексей Гончаренко публично заявил, что выступит против продления военного положения, поскольку недоволен отсутствием демобилизации и четких сроков службы в украинской армии. Также он критиковал отсутствие адекватного рекрутинга и силовую мобилизацию, которая, по его словам, порождает массовое СЗВ.

Реагируя на заявление Гончаренко, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что голосование за продление военного положения определит, кто из депутатов прошел "финальный кастинг Путина".

В итоге Гончаренко оказался единственным нардепом, который действительно проголосовал против.

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