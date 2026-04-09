Козловский рассказал о заболеваниях, из-за которых не мог выступать на сцене

Певец также рассказал, как себя чувствует сейчас.

Известный украинский певец Виталий Козловский, который недавно неожиданно прервал свой концерт, впервые рассказал подробности.

Артист отметил, что сделал паузу в гастрольном графике из-за состояния здоровья. По словам Виталия, он перенес сразу несколько болезней, однако любовь зрителей быстрее поставила его на ноги.

"У меня был острый трахеит, который постепенно перерос в острую ОРВИ. А что делать? Ты все равно выходишь к людям, поешь. А аудитория отлично лечит – своими улыбками, вниманием, ощущением, что они скучали. Я это чувствовал. Мне это дает силы", – отметил Козловский в проекте "Наодинці з Гламуром".

Виталий добавил, что после болезни продолжает активно заниматься спортом. В частности, исполнитель даже перед выступлениями делает определенные физические упражнения, которые помогают держать тело в форме.

"Перед выходом на сцену делал 100 отжиманий от пола. По 25 раз в четыре подхода. И потом выходишь в хорошем настроении. Меня мотивировал мой сын и заниматься здоровьем. Потому что когда ты физически здоров, ты и ментально здоров. Тогда все налаживается – появляются правильные мысли и действия", – подчеркнул певец.

