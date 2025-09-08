Сергей Коваленко надеется, что все приборы, подготовленные на случай отключений, не понадобятся.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко не исключает возвращения отключений света для населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет", - отметил Коваленко.

Он рекомендует населению и бизнесу заранее подготовиться к возможному ограничению энергоснабжения. Для этого эксперт советует украинцам запастись павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся и периодически подзаряжать их; продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время, а также держать дома запас воды и пищи, которая не портится.

В свою очередь, бизнеса Коваленко советует провести технический осмотр и проверить на исправность свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света.

"И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать", - подытожил Коваленко.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

5 сентября президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина и дальше будет отвечать на удары по отечественной энергетике.

В начале осени Россия продолжила бить по энергообъектам Украины. В частности, 3 сентября оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Это привело к отключению электроэнергии для части местных жителей.

В ночь на 8 сентября враг атаковал электростанцию в Киевской области. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате атаки нет. При этом часть жителей области на два дня остались без газа.

