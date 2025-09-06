По словам военных, сейчас очень опасно даже на минуту отвлечься от наблюдения за вражескими дронами.

Российские оккупанты ранее пытались проводить атаки на фронте небольшими группами, используя бронетехнику, однако теперь их тактика изменилась и заключается в том, чтобы пробираться пешком в одиночку, избегая украинских беспилотников на поле боя и находить места, в которых можно спрятаться. Об этом рассказал заместитель командира 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" с позывным "Афер" для The Guardian.

По его словам, такая тактика РФ является более изнурительной для украинских военных. Захватчики под небольшим укрытием, в котором они прячутся, пытаются собрать группу из 10 человек и атаковать украинские позиции.

Как отметил "Афер", для армии России это дорого стоит, ведь за сутки украинские бойцы убили 11 человек. По его словам, атаки, которые раньше могли происходить один-два раза в день, теперь не заканчиваются. Заместитель командира "Волков Да Винчи" говорит, что оккупанты, скорее всего, боятся своих собственных офицеров, поэтому выполняют почти самоубийственные приказы.

В The Guardian рассказали, что разведывательные дроны следят за выжженной линией деревьев к западу от Покровска.

"Очень опасно даже на минуту отвлечься от наблюдения", - подчеркнул "Афер".

Бункер украинских военных имеет несколько комнат, среди которых казарма для сна и армейская столовая с детскими рисунками.

"Прошло три с половиной года с начала войны в Украине, а августовская мирная инициатива Дональда Трампа не принесла никаких результатов. Тем временем конфликт развивается. "Афер" объясняет, что благодаря развитию дронов FPV (first person view), дистанционно управляемых с помощью встроенной камеры, так называемая зона поражения теперь простирается на "12-14 километров" за линией фронта - это расстояние, на которое может поразить дрон стоимостью 500 долларов, летящий со скоростью до 60 миль в час (96 км/ч - УНИАН)", - пояснили в материале.

По словам "Афера", это означает, что вся логистика, которую осуществляют украинские защитники, происходит или пешком, или с помощью наземных дронов.

Более того, наземные дроны также спасают жизни.

"Вчера ночью мы эвакуировали раненого мужчину с двумя сломанными ногами и дыркой в груди", - рассказал заместитель командира батальона.

Он добавил, что весь процесс длился почти 20 часов и требовал от двух солдат поднять раненого на расстояние более километра до наземного дрона, который смог доставить пострадавшего в безопасное село, в конце концов солдату удалось выжить.

В то же время в The Guardian рассказали, что обе стороны конфликта могут перехватывать сигналы друг друга с FPV-дронов. После обнаружения задача оператора заключается в том, чтобы найти радиочастоту, которую использует беспилотник, и обездвижить его с помощью помехоподавляющих устройств, спрятанных в земле.

"Мы перехватываем около 70%", - сказал руководитель команды Александр, чей позывной "Шони".

Однако военный признал, что оккупанты достигают подобного уровня успеха.

"В течение последнего месяца мы закрыли небо. Мы перехватили сообщения их пилотов по радио, что они не могут летать", - добавил "Шони".

Однако он продолжил, что ситуация изменилась после того, как артиллерия РФ уничтожила оборудование для помех на земле. По словам бойца, такая битва идет с переменным успехом.

"Сейчас это война дронов, и есть щит, и есть меч. Мы - щит", - отметил Александр.

По словам другого бойца Шона, который тоже является оператором дронов в "Волках Да Винчи". один пилот БпЛА может выполнить 20 миссий за 24 часа.

"Поскольку россияне ведут наступление, основной целью является их пехота. Шон откровенно признает, что за это время он "убивает не менее трех российских солдат" в смертельной борьбе между землей и воздухом", - добавляют в материале.

Журналист The Guardian подытожил, что украинские воины чувствуют мотивацию продолжать борьбу, несмотря на то, что не видно ее конца. По словам корреспондента, украинцы выражают такую решимость своими взглядами, которую "нельзя выразить словами".

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, где россияне сосредоточат свои наступательные действия. По его словам, без захвата Покровска и Мирнограда РФ будет невозможно двигаться к Славянско-Краматорской агломерации. Згурец считает, что от основных боевых действий под Добропольем будет зависеть многое.

"Если врагу удастся продавить этот участок, тогда он с севера может осуществлять продвижение на Покровск, делая невозможным логистику и развивая атакующие действия в направлении Дружковки. Подобная ситуация будет создавать угрозы еще для одного участка", - предупредил эксперт.

Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ответил, может ли война в Украине закончиться до конца этого года. Он отметил, что для этого должно совпасть много факторов.

"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя - это реальная ситуация на поле боя", - добавил Юсов.

