Сообщения вражеских ботов рассылаются с новосозданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой, предупредили в Генштабе ВСУ.

В социальных сетях активизировались боты, которые с новосозданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой начали сеять панические настроения.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В социальных сетях противник активизировал большую сеть ботов, пытаясь посеять панику и сломить народ Украины! Распространяется множество сообщений вроде "Все пропало!", "Помогите Киеву (Херсону, Чернигову, в зависимости от оперативной обстановки); "Нас все бросили!" и подобные. В частности, сообщения рассылаются с вновь созданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой на украинском и русском языках", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что следует доверять только проверенным источникам.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России вторглись на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.

В начале марта стало известно, в Украине создали бот для помощи простым людям в военное время.