Администраторы ботофермы под кураторством РФ сеяли панику и "минировали" объекты в Украине.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили и ликвидировали во Львове две ботофермы с общей "мощностью" в 18 тыс. фейковых аккаунтов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, курировали эти ботофермы организаторы из России.

Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны трое жителей Львовской области. Двое злоумышленников оборудовали свои жилища под нужды "ботоферм", а третий - обеспечивал их техническое обслуживание.

Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности, распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли: два комплекта GSM-шлюзов -92 и 375 онлайн-канальных, три тысячи сим-карт мобильных операторов, ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности, а также черновую бухгалтерию.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц, добавили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в СБУ назвали количество отраженных кибератак на правительственные ресурсы Украины за прошлый год.