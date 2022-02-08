Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили и ликвидировали во Львове две ботофермы с общей "мощностью" в 18 тыс. фейковых аккаунтов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, курировали эти ботофермы организаторы из России.
Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны трое жителей Львовской области. Двое злоумышленников оборудовали свои жилища под нужды "ботоферм", а третий - обеспечивал их техническое обслуживание.
Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности, распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.
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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли: два комплекта GSM-шлюзов -92 и 375 онлайн-канальных, три тысячи сим-карт мобильных операторов, ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности, а также черновую бухгалтерию.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц, добавили в СБУ.
Как сообщал УНИАН, в СБУ назвали количество отраженных кибератак на правительственные ресурсы Украины за прошлый год.