ВР ввела военное положение \ фото УНИАН, Александр Кузьмин
Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.
Об этом в своих Telegram-каналах сообщают народные депутаты.
"300. Введено военное положение", - написал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Также депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк сообщила"Верховная Рада поддержала введение военного положения".
В то же время в эфире телеканала "Рада" трансляция этой части заседания парламента не велась.
Как сообщал УНИАН, перед этим в парламент прибыл секретарь СНБО Алексей Данилов, который превез решение о введении в Украине военного положения.