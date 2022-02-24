Заседание не транслировалось.

Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщают народные депутаты.

"300. Введено военное положение", - написал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Также депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк сообщила"Верховная Рада поддержала введение военного положения".

В то же время в эфире телеканала "Рада" трансляция этой части заседания парламента не велась.

Как сообщал УНИАН, перед этим в парламент прибыл секретарь СНБО Алексей Данилов, который превез решение о введении в Украине военного положения.

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