Европейские союзники опасаются, что Кремль может воспользоваться некоторыми предложениями США по Украине для повторного нападения.

Европейские союзники Украины опасаются, что Россия может воспользоваться мирным соглашением по Украине, которое сейчас выстраивается при посредничестве США, чтобы подготовить почву для повторного вторжения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Россия может найти "лазейки" в мирном плане США

По словам собеседников агентства, главная проблема мирных переговоров заключается в том, что план США по созданию демилитаризованной зоны даст Кремлю возможность тайно разместить войска на спорной территории. Они заявили, что затем Москва может использовать гибридные атаки, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.

В агентстве напомнили, что, согласно мирному плану США, Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими. Линия фронта будет заморожена в Херсонской и Запорожской областях, а часть этих двух областей по-прежнему будет де-факто принадлежать РФ.

Видео дня

В Европе же опасаются, что Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск, рассказали журналистам источники. По их словам, главной задачей европейских стран в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского "троянского коня".

Также в агентстве напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможных территориальных решениях должен определять народ Украины путем выборов или референдума. Собеседники агентства же заявили, что Россия может вмешаться в этот процесс, что создает дополнительный риск.

Демилитаризованная зона может сделать Украину уязвимой

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс в разговоре с журналистами отметил, что европейцы правы, беспокоясь по поводу предложения США о создании демилитаризованной зоны. Он предупредил, что как только внимание США переключится на другие вопросы, российский диктатор Владимир Путин сможет воспользоваться этим, "создав инциденты в качестве предлога" для нового нападения.

"Это сделает остальную часть Украины уязвимой для следующего наступления России. Так что это не просто технический момент, а фундаментальный вопрос - для Украины и для европейской безопасности", - сказал Рикеттс.

Мирный договор может включать экстренное вступление Украины в ЕС

Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что в одной из последних версий проекта мирного соглашения между Украиной и Россией якобы содержится предложение об экстренном вступлении Киева в ЕС. По данным газеты, именно команда президента Владимира Зеленского предлагает ускоренное членство Украины в ЕС - не позднее 2027 года.

Кроме того, перспектива "ускоренного пути" Украины к членству в этом блоке упоминалась даже в российско-американской версии мирного плана. А вот пакет европейских предложений содержит лишь осторожное общее утверждение о том, что "Украина станет членом ЕС" без уточнения сроков.

Вас также могут заинтересовать новости: