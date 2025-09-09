Скорее всего, для ударов не использовали ракеты "Трембита", отметил эксперт.

Удары Сил обороны Украины по объектам на оккупированной части Донетчины могут быть связаны с подготовкой РФ к осеннему наступлению. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман - военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке.

"Мы уже знаем, что россияне планируют, как они говорят, очень мощные наступательные действия осенью этого года. Поэтому они подтягивают войска, пытаются передислоцироваться. И все эти цели являются нашими законными. Прилетело по этим местам, в следующий раз прилетит по каким-то базам на территории РФ. Мы должны уничтожать врага, чтобы максимально ослабить его и пробовать делать какие-то наступательные действия", - сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что пока сложно сказать, какими именно средствами поражения были нанесены эти удары. Впрочем, по словам ветерана войны, это не имеет особой разницы.

"У нас большая номенклатура тех ракет, которые мы производим. И "Паляниця" и "Пекло", "Трембита", "Фламинго". Что именно прилетело - по большому счету разницы большой нет. У нас тщательно планируются такие атаки. И мы такими мощными ракетами, как "Фламинго" не атакуем объекты, которые можно атаковать "Трембитой", "Паляницей" или обычным дроном", - добавил Гетьман.

Удары по оккупантам: что надо знать

Накануне аналитики сообщили об атаке дронами и ракетами по военным объектам в оккупированном Донецке. Среди пораженных целей - два командных пункта оккупантов и пункт управления российской армией.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, для этого удара могли использовать ракеты-дроны "Пекло" и западные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. В то же время он также предположил, что Украина не использовала для этой атаки свои новые ракеты "Фламинго".

