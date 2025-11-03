Оккупанты все чаще маскируются, не вступают в стрелковый контакт, хаотично размещаются и перемещаются.

В Покровске сейчас критическая ситуация. Украинским защитникам все труднее зачищать вражеские ДРГ.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый".

"Как по мне, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, есть намерения у нашего командования восстановить положение и постоянную линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и наносит хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и вовремя реагировать", - отметил "Лютый2"

Видео дня

Зачистка города от российских ДРГ затруднена, ведь почти нереально заглянуть в каждую нору и щель и обнаружить врагов. Более того, россияне не везде себя обнаруживают, придерживаются определенных указаний: маскируются, не вступают в стрелковый контакт, хаотично размещаются и перемещаются.

"Российские воины не везде себя проявляют, придерживаются различных указаний, маскируются. Когда они видят, допустим, группу, то не вступают в стрелковый контакт, наши проходят в надежде, что противник не обнаружен. Учащаются случаи, когда проводится эффективная зачистка и уничтожается враг, где проявлял себя ранее. Но в настоящее время оккупанты все равно хаотично перемещаются по городу, и их очень много", - прокомментировал "Лютый".

Покровск сегодня - актуальные новости

Несмотря на контрнаступательные действия Сил обороны в Покровске, оккупанты имеют новые продвижения в пределах города, отмечает DeepState.

Как отметил генерал Николай Маломуж, Путин поставил оккупантам задачу - захватить Покровск, Мирноград и всю Покровскую агломерацию до 15 ноября. Следующей задачей в случае захвата всей Покровской агломерации для оккупантов является дальнейшее продвижение к Константиновке и Краматорску.

В Покровске враг давит со всей силы, чтобы закрепиться, весь город сейчас стал "серой зоной", рассказал военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Вас также могут заинтересовать новости: