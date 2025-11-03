В Покровск направили элитные подразделения: эксперт объяснил, что это значит

По словам эксперта, туда отправили подразделения ГУР, ССО, СБУ.

В Покровске Донецкой области котла нет, туда сейчас бросили элитные подразделения, но это означает, что ситуация в городе близка к катастрофической.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Котла там и близко нет. Там нет никакой угрозы окружения наших сил. Угроза окружения наших сил была в Мирнограде, там была угроза котла. В Покровске об окружении никогда реально и речи не шло", - сказал эксперт.

Видео дня

По его словам, в Покровск сейчас направили все элитные подразделения.

"Туда бросили, собственно, подразделения ГУР и более того, уже даже в открытых источниках появилась информация, что лично Буданов (глава ГУР Кирилл Буданов - УНИАН) ими там руководит. Туда бросили подразделения ССО, туда бросили даже подразделения СБУ", - отметил Дикий.

По его мнению, возможно, такими силами, именно с привлечением элитных подразделений, удастся ситуацию переломить.

"Но сам факт, что туда направляют ГУР, СБУ, ССО - это на самом деле показатель того, что ситуация близка к катастрофической. То есть это уже то, что называется тушение пожара.

ГУР, ССО, СБУ - они вообще не для этого. Они, в принципе не для такой стандартной пехотной войны на фронте. Их задачи как раз преимущественно по ту сторону от линии фронта и их задачи именно специальные операции", - пояснил ветеран АТО.

Покровск сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Покровске враг давит со всей силы, чтобы закрепиться, весь город сейчас стал "серой зоной".

Военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным Гусь отметил, что инфильтрация противника сейчас происходит именно с южного и юго-западного направления города. При этом больше всего усилий враг прикладывает в южных кварталах, чтобы там закрепиться.

Военный отметил, что ситуация действительно неустойчивая, определенные позиции могут переходить из рук в руки.

В то же время, по его словам, "о стабильном контроле врагом какой-то части города сейчас нельзя говорить, это все серая зона".

Вас также могут заинтересовать новости: