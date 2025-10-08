Оккупантам удалось пройти вперед в шести населенных пунктах.

Российские войска смогли продвинуться в Сумской и Запорожской областях. Как сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState, речь идет о шести населенных пунктах.

В частности, обновленная карта свидетельствует, что в Сумской области враг имеет успех вблизи села Новониколаевка.

Также в Запорожской области оккупантам удалось пройти вперед возле пяти сел: Новоивановка, Охотничье, Малиновка, Вишневое и в Полтавка.

Как сообщал ранее УНИАН, российские оккупанты вошли в село Алексеевка на Днепропетровщине, которое расположено севернее Вербового. По словам аналитиков DeepState, в течение последних двух суток несколько групп солдат РФ проникли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.

Кроме того, недавно стало известно, что армия РФ оккупировала населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области. Отмечалось, что также враг имел продвижение вблизи Вороного на Днепропетровщине.

Также в ВСУ рассказали о самых горячих направлениях на Харьковщине. По словам начальника отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдана Петренко, Волчанск - одна из самых напряженных точек. Там враг пытается штурмовать как в самом городе, так и западнее, перейти реку и контролировать лес. Еще одной точкой с высокой интенсивностью боевых действий является пограничная зона в районе населенных пунктов Меловое, Амбарное, Отрадное. По словам военного, там РФ пытается создать так называемую "санитарную зону".

