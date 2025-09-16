По меньшей мере 10 ударов нанесли российские оккупанты по Запорожью, сообщил глава ОГА.

В ночь на вторник, 16 сентября, российские оккупанты атаковали город Запорожье. Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров показал и рассказал о последствиях в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по меньшей мере десять ударов нанес враг только по городу, также продолжается и атака на областной центр. Поэтому, последствия устанавливаются.

"В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары", - написал Федоров.

Видео дня

Также, по его словам, есть факты повреждения автомобилей, в некоторых домах выбиты окна и повреждены фасады.

Согласно последним данным, в результате вражеского обстрела, известно об одном погибшем и семи раненых, среди которых есть один ребенок.

"Увеличилось количество людей, которым понадобилась помощь медиков в результате вражеской атаки на Запорожье. На местах попаданий работают бригады скорой. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава Запорожской ОГА.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным аналитиков, в Донецкой области в поселке Ямполь российские оккупанты переоделись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться и начали обстреливать позиции украинских военных. Отмечается, что оккупанты прячутся в домах, подвалах, погребах. Украинским защитникам в работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта. При этом, враг этим пользуется и скрывается в домах мирных жителей.

Также мы писали, что председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал, что Россия начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру. Перцовский отметил, что российские "Шахеды" начали массово атаковать ключевые узловые станции "Укрзализныци". По его словам, враг осуществляет комплексные атаки, когда под удар попадают энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

Вас также могут заинтересовать новости: