По словам военного, оккупанты не оставляют мечты захватить Харьков.

Российские оккупанты пытаются форсировать реку Волчья, чтобы прорваться к Купянску и окружить украинскую группировку, но "застряли" в Волчанске (Харьковская область).

Враг уже несколько месяцев пытается форсировать реку Волчья и это им не удается, отметил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко в эфире телемарафона.

"Они застряли на северной части Волчанска. Так и сидят там до сих пор. Прорваться не могут", - сказал Даниленко. По его словам, оккупанты хотят захватить Волчанск, мечтают пойти дальше, чтобы забрать Харьков, прорваться в Купянск, окружить нашу группировку, которая на этом направлении. "Не удается им это сделать, потому что мы сдерживаем, лупашим из всего имеющегося вооружения", - подчеркнул он.

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Даниленко отметил, что оккупанты снова стали больше бить КАБами. По его словам, когда началась Курская операция, то было заметно снижение темпов наступления россиян. "Враг был в шоке, но сейчас уже привык", - добавил он.

Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" рассказал, что от Волчанска не осталось практически ничего - сплошные руины. "Если у оккупантов была цель среди прочего разрушить Волчанск, то это единственная задача, которую им удалось выполнить. Города нет и после нашей победы его восстанавливать будет очень трудно", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев отмечал, что операция ВСУ на Курщине уже оттянула с фронта в Украине 140-150 тысяч российских военных.

По словам Снегирева, сейчас в Курской области сосредоточена группировка россиян до 50 тысяч человек и это наиболее боеспособные подразделения российской армии, которых перебросили с линии боевого соприкосновения в Украине.

В частности, была на Курщину переброшена 116-я дивизия росгвардии спецназначения - с Харьковского направления, из района Волчанска.

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