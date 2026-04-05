'Есть угроза потери государства': Тимочко раскритиковал отношение к мобилизации в Украине

По его словам, необходимо отказаться от стремления к политической борьбе и перейти к соблюдению существующего законодательства всеми сторонами.

Мобилизацию в Украине превратили из процедурного процесса в политический. Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире Radio NV.

"К сожалению, мобилизацию из какого-то процедурного вопроса, а это по сути процедурная вещь, превратили в политический. И с этого все пошло на самом деле, и теперь оно настолько заполитизировано, что понимание есть, что его нужно решать, но на этом, к сожалению, построена карьера очень многих политиков, прежде всего. Целые электоральные подборы, целые потенциальные политические программы, от которых им сейчас отказаться, наверное, даже сложнее, чем признать, что существует реальная угроза потери государства из-за того, что, прежде всего, таким образом, срывая мобилизацию, обескровливается украинская армия", - объяснил он.

Тимочко напомнил, что сама процедура мобилизации и именно продление военного положения всегда голосуются в парламенте как закон. И у парламентариев есть достаточно рычагов и полномочий для того, чтобы вносить коррективы в саму процедуру.

"Но это не означает, что сегодня они голосуют за процедуру, но завтра не выходят в эфир, в студии или пишут посты о том, как нужно переодевать сотрудников тех или иных войск, обвинять их в преступлениях или объезжать блокпосты с какими-то показательными камерами, демонстрациями того, как они борются против мобилизации в той или иной форме. А вот когда возникает вопрос, что они сделали, реально, имея довольно широкий спектр полномочий, здесь возникает другой вопрос. Здесь возникают совсем другие вещи. И, к сожалению, это правда", - отметил эксперт.

Тимочко подчеркнул, что пока не исчезнет стремление к политической борьбе, а все стороны не начнут соблюдать существующее законодательство, до тех пор, к сожалению, какого-либо конструктивного результата, который бы установил баланс в обществе, не будет.

Эксперт напомнил, что сейчас, согласно действующему законодательству, общины обязаны наравне со всеми выполнять мобилизационные мероприятия по оповещению и доставке призывников в соответствующие учебные центры.

"Вы видите те толпы мэров, старост, которые проводят оповещение и занимаются этим? Переложили на работников центров комплектования, назначили виновными и все", - сказал он.

В то же время Тимочко добавил, что у нас не все так критично и кризисно, как нам даже пытаются это преподнести.

"Эмоциональные качели есть. Но мы не забываем, что в Украине ежемесячно мобилизуют десятки тысяч людей. Все равно это происходит", - резюмировал он.

Проблемы с пополнением армии: что говорят военные

Как сообщал УНИАН, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол заявил, что поток добровольцев, пополняющих подразделения Сил обороны через рекрутинговые центры, стал меньше, чем был раньше. Гражданские живут в ожидании перемирия и победы, а тем временем бойцам на передовой нет замены.

Апостол пояснил, что нехватка людей приводит к тому, что нет замены тем, кто стоит на позициях, нет ротации, нормального отпуска.

По его словам, люди не до конца понимают, насколько важно быть вместе с теми ребятами, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: