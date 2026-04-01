Оккупанты объявили о полном захвате Луганщины: в третий раз за время войны

Правда, и в этот раз их заявление выглядит более чем сомнительно.

Российские оккупанты в третий раз за время войны объявили о полном захвате Луганской области. Соответствующее заявление российского Министерства обороны распространили российские СМИ.

"Подразделения группировки войск "Запад" завершили освобождение Луганской народной республики", – говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитируют российские пропагандисты.

Как отмечает издание "Агентство.Новости", российские военные впервые объявили о полном захвате Луганской области в 2022 году, с чем их тогда поздравлял российский диктатор Владимир Путин. Однако в сентябре того же года российские войска были отброшены с части занимаемых территорий региона в результате контрнаступления ВСУ.

В июне 2025 года назначенный Россией главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник снова объявил о полном захвате Луганской области. Затем, в октябре Путин заявил, что до полной оккупации региона российским военным нужно захватить еще 0,13% территории Луганщины.

Между тем OSINT-сообщество пока не подтверждало заявления российских оккупантов. Карта Deep State констатирует контроль Сил обороны над небольшим участком Луганской области в районе сел Грековка и Новоегоровка.

Как пишет "Радио Свобода", данный участок удерживают подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ, и за последние несколько месяцев россияне здесь не вели активного наступления.

