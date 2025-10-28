Удар по белгородской дамбе затопил позиции россиян и отрезал их от границы, - The Telegraph

После прорыва дамбы вода хлынула в окопы российской армии, оставив подразделения вторжения без связи с основными силами.

Удар украинского беспилотника по дамбе в российской Белгородской области вызвал масштабное наводнение и серьезно осложнил логистику российских войск вблизи украинского Волчанска. Часть подразделений армии РФ оказалась отрезанной от основных сил после того, как вода из Белгородского водохранилища затопила их окопы, пишет The Telegraph.

"Главное то, что логистика противника значительно усложнилась. Подразделения, которые форсировали Северский Донец, фактически отрезаны от своих тылов. Мы ожидаем пополнения фонда военнопленных", - заявил представитель 16-го армейского корпуса ВСУ.

Командующий украинских дроновых сил полковник Роберт Бровди подтвердил, что именно украинская армия стоит за операцией, которая получила кодовое название "Держись, плотина!".

Видео дня

"Сегодня Белгородское водохранилище прорвалось. С момента волшебного толчка уровень воды снизился на метр", - написал он в Facebook, иронично добавив, что "плотина немного повреждена".

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар беспилотника произошел между 24 и 26 октября. Он предупредил, что в случае полного разрушения сооружения под угрозой могут оказаться около 1000 местных жителей.

Однако видеозаписи с места происшествия, проверенные аналитиками, свидетельствуют, что вода продолжает неконтролируемо вытекать, затопляя прибрежные районы и полевые укрепления российских войск.

Срыв планов оккупантов

До удара российские войска активно укрепляли свои позиции вблизи Волчанска, пользуясь тем, что теплая погода осушила реки и облегчила передвижение техники. Теперь же уровень воды в Северском Донце резко поднялся, что превратило линию фронта в топкую ловушку.

Инцидент произошел на фоне обострения боев в восточной части Украины. За последние дни российские силы вошли в часть города Покровск в Донецкой области, однако украинское командование отрицает заявления Москвы о "полном окружении" города.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении признал "сложную ситуацию" в Покровске, но подчеркнул, что украинские войска держат оборону. "Везде идут ожесточенные бои, но успех в Покровске - критически важен для всего фронта", - заявил он.

Между тем российские военные блогеры высмеяли заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы "окружении", назвав это попыткой угодить Владимиру Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: