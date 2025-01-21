Возле поселка Липцы врага приходится буквально "выковыривать" из многоэтажных нарытых дыр, говорит Дегтярев.

К северу от Харькова понемногу российских оккупантов вытесняют к границе. Об этом сказал представитель 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире "Еспресо".

Он отметил, что бригада сейчас стоит к северу от Харькова - между поселком Липцы и границей с РФ. И добавил, что понемногу происходит продвижение Сил обороны и отодвижение врага к границе.

"С мая 2024 года, когда началась вторая попытка наступления на Харьковщину, бригаду срочно перебросили на это направление. И собственно с этого времени метр за метром мы отталкиваем врага от Харькова", - сказал Дегтярев.

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По его словам, последние несколько месяцев постоянно проходит операция, где бригада "Хартия" вместе со смежными подразделениями, ГУР и 92-й бригадой отодвигает врага.

"Сейчас идет очередной этап операции. Специфика Харьковщины и собственно этого участка в том, что здесь очень густые леса. Буквально за каждый метр приходится сражаться, поэтому не существует постоянной линии траншей, окопов. Зато война сейчас здесь похожа на Вьетнам, где многоэтажные нарытые дыры, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному", - отметил Дегтярев.

Он рассказал, что удается достигать определенного успеха благодаря тому, что планирование операции и использование разведывательной информации "заведено практически в культ", потому что они реально продумываются, используя стандарты планирования НАТО.

Ситуация на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что российская армия пытается расширить зону влияния на Харьковщине, попытки захода вражеских ДРГ продолжаются, однако их активность уменьшилась.

По его словам, враг пытается расширить свою зону влияния, в частности в Харьковской области, где есть два направления, на которых ведутся активные боевые действия - это направления населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Не исчезает угроза от российских диверсионных групп, хотя их активность меньше. Демченко отметил, что для того, чтобы вовремя разоблачать попытки захода вражеских диверсантов, украинские защитники применяют все имеющееся техническое обеспечение, в частности, средства фиксации местности, беспилотники для мониторинга приграничья, линии границы.

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