Хотя активность вражеских ДРГ уменьшилась, однако они не оставляют попыток пересечь украинскую границу.

Российская армия пытается расширить зону влияния в Харьковской области, попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжаются, однако их активность уменьшилась. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг пытается расширить свою зону влияния, в частности в Харьковской области, где есть два направления, на которых ведутся активные боевые действия - это направления населенных пунктов Липцы и Волчанск. Но должен отметить, что не исчезает угроза от российских диверсионных групп, хотя их активность меньше, чем это было раньше, но попытки захода вражеских ДРГ остаются", - рассказал спикер ГПСУ.

По его словам, чтобы вовремя разоблачать попытки захода вражеских диверсантов, украинские защитники применяют все имеющееся техническое обеспечение, в частности, средства фиксации местности, беспилотники для мониторинга приграничья, линии границы.

Видео дня

Также Демченко добавил, что наибольшей угрозой со стороны России остаются обстрелы, которые враг продолжает наносить по Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Он отметил, что больше всего оккупанты атакуют Сумскую область, а меньше всего - Черниговскую.

Ситуация с российскими ДРГ в Харьковской области

В декабре командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко заявлял, что в Харьковской области российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) переодеваются в украинскую форму и пытаются просачиваться через боевые порядки Сил обороны.

По его словам, подавляющее количество таких групп выявляется и уничтожается.

Ранее глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что в ночь на 25 ноября диверсионно-разведывательная группа РФ пыталась прорвать границу в Харьковской области в районе Казачьей Лопани. Часть диверсантов удалось ликвидировать, остальные отступили обратно в Белгородскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: