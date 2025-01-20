Российские захватчики будут пытаться перерезать логистику и заставлять Силы обороны Украины отойти от города, считает аналитик.

Российские захватчики не хотят ввязываться в уличные бои в Покровске и стремятся обойти город. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Radio NV.

Эксперт обратил внимание на слова Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского о том, что войну выиграть невозможно, если отсиживаться в обороне.

"Он предполагал то, что мы будем вести контратакующие действия. Но, мы понимаем, что для того, чтобы вести контратакующие действия, нужно остановить врага и нужно лишить возможности врага наступать. Сейчас, пока такой момент не наступил", - отметил Попович.

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Вместе с тем, как отметил обозреватель, два месяца назад Сирский предсказывал, каким образом и на каких направлениях захватчики будут развивать атаку на Покровск.

"Сейчас могу сказать, что его прогнозы в этом смысле сбываются", - добавил обозреватель.

Попович сказал, что враг пытается с юга и юго-запада обойти город Покровск, и зайти за него, ближе к Днепропетровской области. Попович пояснил:

"И то, что мы сейчас слышим, что до границы с Днепропетровской областью остается все меньшее и меньшее расстояние, это надо понимать, что таким образом враг нащупывает слабые места, обходит Покровск, и одновременно, таким образом приближается к Днепропетровщине. Это не атака на Днепропетровскую область. Это атака на Покровск".

В то же время, он не исключает, что захватчики в продолжение этих наступательных действий в обход Покровска могут зайти на территорию Днепропетровщины.

"Этого абсолютно нельзя исключать и фактически во многом сейчас к этому идет", - отметил эксперт.

По его мнению, враг будет осуществлять обход Покровска.

"Он будет пробовать перерезать логистику. Он будет пробовать заставлять нас отойти из этого города для того, чтобы самому не ввязываться в уличные бои и не нести потери. Фактически таким образом и в таком направлении там сейчас будут развиваться события", - подчеркнул Попович.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 19 января Сирский отметил, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не потерять Покровск. Потери российских войск на Покровском направлении превышают украинские "в разы".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что россияне передислоцируют свои подразделения с других направлений и стягивают дополнительные силы для усиления наступления на Покровск. По мнению аналитиков, российские войска, скорее всего, продолжат добиваться успехов в охвате Покровска, однако темпы их продвижения останутся медленными.

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