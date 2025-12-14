На этом направлении продвижения есть, как у украинских военных, так и у оккупантов.

Сейчас командование российских оккупантов рассматривает Лиман в качестве более важной цели для будущего наступления на Славянск, чем Северск. Сейчас на Лиманском направлении наблюдается высокая динамика боевых действий, заявляют в Институте изучения войны (ISW). При этом также сообщается, что продвижения зафиксированы как со стороны оккупантов, так и со стороны ВСУ.

В материале говорится, что, согласно геолокационным кадрам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить утраченные позиции на северо-западе от Лимана — в южной части села Карповка. В то же время российские войска имеют частичный успех в северной части этого же населенного пункта.

Тактика врага и угроза для Ямполя

Враг продолжает давить в районе Серебрянского лесничества и пытается реализовать тактику окружения. По словам спикера 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Дмитрия Запорожца, россияне пытаются обойти Ямполь (юго-восток от Лимана) с флангов — севера и юга.

Видео дня

Если эти маневры продолжатся, ситуация в Ямполе может значительно ухудшиться. Основным фактором, осложняющим оборону, сейчас является плохая погода. А вот для оккупантов главным препятствием выступают водные преграды (в частности, река Северский Донец). Этот фактор мешает россиянам поддерживать свои силы возле Серебрянки и Дроновки.

Покровское направление

На Покровском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия, однако подтвержденных территориальных "успехов" за последние сутки не зафиксировано. Аналитики ISW обратили внимание на кадры присутствия российских оккупантов в центре Мирнограда. Эксперты оценивают это как операцию по инфильтрации.

Это не означает захват территории или изменение линии фронта. Российские "военкоры" поспешили заявить о продвижении, однако в материале говорится, что это является действиями диверсионных или штурмовых групп без закрепления. Продолжаются бои в самом Покровске и его окрестностях (Гришино, Родинское, Сухецкое).

Кроме того, поступают сообщения о точечных проблемах у оккупантов. Так, один из российских источников заявил о дефиците артиллерийских снарядов у подразделений РФ, штурмующих Гришино. В то же время украинские операторы дальнобойных дронов FP-2 успешно поражают скопления живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Северск практически потерян, россиян фиксируют почти по всему городу. "Чтобы восстановить утраченные положения, нужно привлекать резервы. Есть ли они у корпуса, который выполняет задачи на этом отрезке фронта? Нет", - заявил собеседник одного из украинских СМИ в органе военного управления.

Кроме того, мы также ранее рассказывали о том, что оккупанты потеряли темп наступления. Силы обороны все еще контролируют северную часть Покровска. Враг не в состоянии продавить украинскую оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: