В частности, выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск".

8 сентября около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области РФ прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе.

Как сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию РФ.

По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн тонн в год.

Видео дня

"Согласно сообщениям в местных пабликах, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки. Это третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки", - подчеркнул собеседник.

Также отмечается, что как и в предыдущих случаях, дезинформационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области "плановыми учениями".

Атака на нефтепроводы РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным источников, 8 сентября в результате серии взрывов в российском городе Пенза была выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Так, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе г. Пенза прогремели около 4 часов утра.

Из-за этого две трубы магистрального нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили работу. Также на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

С целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами.

