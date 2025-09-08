Оккупанты делают значительную ставку на удары по украинским тылам, отметил Евгений Дикий.

Рекордная по количеству воздушных целей атака россиян в ночь на 7 сентября - это то, к чему там надо дальше готовиться, ведь РФ наращивает количество своих средств поражения. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Это самый мощный удар из тех, которые были. Но это не что-то, после чего длительное время не будет. Наоборот, это тот уровень, на который наш враг на сегодня вышел. И он будет в дальнейшем этот уровень удерживать и пытаться повысить. Это не край. На сегодня это максимум возможностей России, но они будут работать над тем, что такой рекордный удар дальше стал наоборот базовой линией, от которой они будут еще увеличивать производство", - сказал Дикий.

Он пояснил, что сейчас российские захватчики не имеют особых успехов на фронте. Поэтому они делают основную ставку на удары по украинским тыловым городам.

Видео дня

"Они никогда не отказывались от своей финальной цели - полная победа над Украиной. Они работают именно на это. И сейчас основную ставку в этом делают на воздушные удары", - пояснил эксперт.

Дикий добавил, что россияне постоянно улучшают свои воздушные атаки. Тогда как Украина, по словам ветерана, несколько отстает в поиске контрмер.

"Это не то, что наше ПВО такое же, как было три месяца назад. Мы тоже усиливаем свои возможности. Но мы это делаем догоняя. Мы пока не вышли на вариант, когда мы будем опережать нашим ПВО их воздушные удары. Наоборот, мы реагируем на то, что происходит. И, соответственно, пока мы их следом подтягиваем - они делают следующий шаг. И это то, что должно быть переломлено в течение осени. Потому что на сегодня мы на уровне тех угроз, которые были на начало лета", - пояснил Дикий.

Российские атаки: что известно

В ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Враг использовал 805 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов. Также речь шла о 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистических ракетах "Искандер-М/KN-23". Эта атака стала самой массированной по количеству средств воздушного нападения с начала полномасштабной войны.

Российскую атаку резко осудили европейские лидеры. Тогда как президент США заявил, что "не в восторге" от того, что происходит в Украине. Он также анонсировал разговор с кремлевским диктатором, комментируя вопрос удара РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: