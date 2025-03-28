По словам военного, враг будет пытаться выйти на административные границы Запорожья и занять плацдармы на островах.

На юге Украины обостряется ситуация - в Запорожье российские оккупанты применяют тактику ползучего наступления, на Херсонщине пытаются форсировать Днепр и создали центр подготовки пилотов БПЛА, которые тренируются на гражданских украинцах.

Как рассказал в эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, до потенциального прекращения огня россияне пытаются получить как можно больше "форы" - как можно дальше продвинуться в глубь Запорожской области, даже выйти на ее административные границы. Это является одной из причин того, что на юге Украины, в частности на Запорожских направлениях ситуация обостряется.

"Россия накопила на этих направлениях определенное количество сил и средств, но не для того, чтобы проводить большие масштабные стратегические наступления, а для того, чтобы проводить штурмовые действия малыми группами пехоты. И тактика применения этих малых групп приносит определенный результат России на других направлениях. Поэтому они и пытаются применить эту тактику ползучего наступления, штурмов малыми группами пехоты и на Запорожье - Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - сказал Волошин.

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Он добавил, что с начала весны количество таких штурмов на Запорожье значительно увеличилось.

Также спикер рассказал, что противник не оставляет попытки на Херсонщине захватить определенные плацдармы, в частности в островной зоне, на правом берегу. Поэтому сейчас на Приднепровском (Херсонском) направлении ситуация тоже довольно непростая. Как уточнил Волошин, противник осуществляет разведывательно-поисковые действия - пытается переправиться через Днепр, днепровские проливы и закрепиться на правом берегу, или на одном из островов.

"Однако Силы обороны пресекают эти попытки - пытаются уничтожать эти группы еще в начале форсирования. Силы обороны не дают противнику возможности переправиться, или вообще доплыли до правого берега. Таких случаев немало. Но ситуация на этом направлении сложная еще и потому, что Днепр хотя и естественная преграда, однако между ее сторонами небольшое расстояние. Поэтому противник постоянно увеличивает количество ударов", - сказал спикер.

В частности, по его словам, россияне применяют штурмовую армейскую авиацию, различные БПЛА, артиллерию, реактивные системы залпового огня по Херсону и близлежащим населенным пунктам.

Противник так фактически устроил, так сказать, центр подготовки своих пилотов FPV-дронов и на украинских гражданах, на наших объектах, которые есть на правом берегу, по гражданским объектам он тренирует своих пилотов", - подчеркнул Волошин.

Ситуация в Запорожской области

Как писал УНИАН, ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин говорил, что в Запорожской области, в частности на Ореховском направлении, армия РФ не имеет успехов. Он добавил, что ситуация в районе населенных пунктов Степное и Лобково в Запорожье напряженная - оккупанты проводят штурмовые действия, пытаются прорваться в направлении этих населенных пунктов. В то же время он отметил, что село Малые Щербаки находится под контролем Сил обороны Украины.

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