Зачем в ОП заговорили о 'буферной зоне' РФ в Винницкой области: мнение эксперта

Украина продолжает укреплять границы с Приднестровьем и готова к возможным угрозам с этого направления.

Россия может планировать создание "буферной зоны" на территории Винницкой области, граничащей с оккупированным Приднестровьем, но обнародование этих планов лишает противника эффекта неожиданности. Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

По словам эксперта, в свое время, когда появилась информация, что Россия готовила морскую операцию против Одесской области с целью захватить Затоку, было нечто подобное.

"У нас уже распространяется предательство в Украине, – заявил Палиса. Уже даже сейчас некоторые депутаты готовятся ехать в Винницкую область проверять, есть ли там окопы, есть ли там фортификации, почему там самолеты не летают, десантники не высаживаются. Но заместитель главы ОП это озвучил, он сказал, что это один из планов замыслов врага, это не означает, что он его воплощает", – пояснил Тимочко.

Он подчеркнул, что обнародование российских планов в отношении Приднестровья лишает противника эффекта неожиданности и предотвращает панические реакции общества на возможные провокации. Без такой информации внезапная диверсия вызвала бы хаос в соцсетях и дезориентацию, тогда как своевременная коммуникация способствует конструктивной реакции.

Военный обозреватель убежден, что противник пытался бы нанести удары ракетами и дронами, эксплуатируя эмоциональное состояние украинцев. Независимо от этого, Украина продолжает укреплять границы с Приднестровьем и готова к возможным угрозам с этого направления.

Кроме того, он обратил внимание, что Молдова с ее проевропейским правительством также осознает угрозы со стороны Приднестровья. Своевременная коммуникация разрушает планы России и является частью оборонной стратегии.

"Я не знаю точно, что происходит в Винницкой области, но думаю, что там могли проводиться определенные тактические действия с привлечением пограничников, полиции и военных структур. Однако никто не будет разглашать детали, поэтому к этому нужно подходить осторожно и с доверием к руководству", – сказал Тимочко.

Он не исключает, что, возможно, цель таких сообщений – заставить местное население обращать внимание на подозрительных людей – условно "зеленых человечков", которые могут появиться внезапно и попытаются дестабилизировать регион.

Планы врага в отношении Винницкой области: последние заявления

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что основное внимание российских захватчиков на фронте в этом году будет сосредоточено на Донецкой области, однако у них также впервые появились планы по созданию буферной зоны в Винницкой области.

Говоря о ситуации на поле боя и планах россиян на 2026 год, Палиса отметил, что сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни у одной из сторон, при этом и у врага нет предпосылок для изменений оперативного уровня на линии соприкосновения.

Иван Ступак – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт считает, что планы РФ создать буферную зону в Винницкой области, как и многие другие замыслы Кремля, вряд ли будут реализованы.

Он добавил, что в настоящее время РФ удерживает в целом в районе Приднестровья около 1700 военных. И этих сил будет недостаточно для того, чтобы проводить полноценное наступление. Также Кремль не имеет возможности перебросить дополнительные силы в этот регион.

