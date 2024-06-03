Он отметил, что поступление боеприпасов в ВСУ дает возможность наносить врагу существенные потери, что уменьшает его наступательный потенциал.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец объяснил, почему в последние дни снизилась интенсивность боевых действий на фронте. В эфире Еспресо он отметил, что противник пытается давить на всех участках фронта, однако количество атак уменьшилось - за 2 июня их было 60, тогда как в пиковые дни, начиная с периода Харьковского наступления, происходило до 150 столкновений в сутки.

"На сегодня видим падение интенсивности действий противника. Это может говорить, что с одной стороны враг понес значительные потери, а с другой - он осуществляет перегруппировку", - отметил эксперт.

Он отметил, что поступление боеприпасов в ВСУ дает возможность наносить врагу существенные потери, что уменьшает его наступательный потенциал.

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В то же время, по его словам, на ряде участков фронта, в частности на Покровском направлении, противник и дальше концентрирует свои главные усилия.

"Если говорить о каких-то продвижениях захватчиков, то речь идет о тактических продвижениях в пределах нескольких сотен метров, за которые армия РФ платит очень высокую цену. По статистике мая потери оккупантов были самыми большими за весь период боевых действий. Кажется, пересекли границу в 38 тыс. уничтоженных российских воинов. Понимаем, что сейчас с учетом поступления боеприпасов в ВСУ ситуация становится такой, что можно наносить врагу существенные потери, что и уменьшает его наступательный потенциал", - подчеркнул Згурец.

Война в Украине - новости

Ранее командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко сообщил, что украинские защитники в районе Харьковщины начали работать западным оружием по врагу на территории РФ.

Он также отметил, что накопление оружия и боеприпасов, поступающих в рамках помощи стран-союзников, позволит кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев.

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