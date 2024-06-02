По словам заместителя комбата 92-й ОШБр, ситуация в Волчанске является напряженной.

Ситуация на Харьковщине напряженная, но контролируемая, российские оккупанты пытаются продвинуться вперед и в Волчанске, и к Липцам. Об этом заявил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы работаем ближе к Липцам, в Волчанске там только некоторые наши подразделения были привлечены. Пытаются продвинуться, взять эти рубежи, но им это не удается, задача по оборонительной линии выполняется, при первой возможности всегда наносятся тактические контрнаступательные действия для того, чтобы вернуть или захватить позиции", - прокомментировал военный.

По его словам, на этом направлении противник имеет очень много сил.

Видео дня

"Они откручиваются к России, восстанавливаются", - отметил боец.

По мнению заместителя комбата 92-й ОШБр, решение США бить американским оружием по территории России является очень важным, ведь теперь можно работать HIMARS по целям в РФ.

"Надо продавить их обеспечение, их пусковые установки С-300, С-400, все цепочки обеспечения, потому что они движутся к границе спокойно, пересекают границу, несколько километров и уже на линии соприкосновения. Мы не могли оперативно работать, сейчас можем. На Донбассе мы понимали, что там первая, вторая, третья линия тылового обеспечения, по ним работали эти виды вооружения, которые могут доставать, а здесь такого не было - только первая линия, сейчас по второй, третьей будет у них прилетать", - подчеркнул Маляревич.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Как писал УНИАН, украинские бойцы провели контратаку в Волчанске и отбили несколько кварталов. В течение последних дней армии РФ не удается достичь успехов, поэтому она безжалостно уничтожает город, превращая его в руины.

"Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния", - сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

В свою очередь подполковник Назар Волошин рассказал о ситуации в Волчанске. По его словам, в городе и в окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, но ВСУ делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться.

Вас также могут заинтересовать новости: