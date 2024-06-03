Военный считает, что за 2,5-3 месяца Силы обороны смогут кардинально переломить ход боевых действий на ряде отрезков фронта в сторону Украины.

Украинские защитники в районе Харьковщины начали работать западным оружием по врагу на территории РФ. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"В связи с предоставлением разрешения на применение всей номенклатуры вооружения по территории РФ именно там, где противник держит свои резервы, где накапливает бронированную технику, откуда проводил поражения, в том числе и города Харьков с установки С-300 и С-400, где противник имеет огромное количество средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушных средств, Силы обороны начали срабатывать. И это дает свои первые плоды. Противник объективно сейчас находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как не надо действовать в дальнейшем относительно возможности оккупации Харьковской области, поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны в применении огневых средств противник на текущий момент несет достаточно существенные потери во всем - и в живой силе, и в технике, и в средствах", - сказал Федоренко.

Он отметил, что сейчас продолжается накопление оружия и боеприпасов, поступающих в рамках помощи стран-союзников. По убеждению Федоренко, достаточное количество этих средств позволит кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев.

Видео дня

"Наши пушки уже сегодня стали стрелять гораздо больше, потому что логистика уже срабатывает и боеприпасов объективно у Сил обороны стало больше. Но максимальное накопление, максимальная концентрация произойдет где-то через полтора месяца, когда мы сможем развить максимально мощное огневое воздействие по противнику. Плюс дополнительно в государстве сейчас продолжаются мобилизационные процессы... А это значит, что в Силах обороны появятся люди, которые смогут овладеть и западным оружием, которое в дальнейшем будут эффективно применять против врага. Я так считаю, что за 2,5-3 месяца Силы обороны смогут кардинально переломить ход боевых действий на ряде участков в свою сторону. Это касается в целом фронта, не только Харьковской области. Это касается самых горячих направлений, которые сейчас есть на линии обороны", - сказал Федоренко.

Относительно ситуации на Харьковщине он отметил, что Силы обороны за последнюю неделю уже стабилизировали ситуацию на сложных участках.

"Если говорить о Стрелечьем-Глубоком, ситуация стабилизирована в полной мере. Силы обороны ведут работу по улучшению своего положения. А это значит, что выбивают противника с занимаемых им позиций. Плюс ведется системная работа по уничтожению резервов противника, а также бронированной техники, других средств, которыми противник пытается действовать, в том числе и на территории РФ, подтягивая свои резервы, осуществляя огневое воздействие по нашим позициям. Если говорить о Волчанске, ситуация несколько сложнее. Идут уличные бои, но Силы обороны смогли сделать так, что противник дальнейших успехов нет", - прокомментировал военный.

Украине разрешили бить западным оружием по РФ

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе ряд стран-партнеров Украины пересмотрели свою позицию о запрете на удары по российской территории западным оружием. Так, Германия разрешила Украине бить по России своим оружием, сообщил Der Spiegel. Канада и Финляндия, Норвегия также считают, что Украина может использовать переданное западное вооружение для ударов по России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине от США применять американское оружие для ударов по территории РФ. По его словам, западные партнеры Украины "продолжат корректировать стратегию" по применению их передаваемого оружия.

В то же время Франция отмечает, что не давала Украине ограничений по использованию ракет Storm Shadows.

Вас также могут заинтересовать новости: