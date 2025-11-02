Такие удары влияют как на сами войска РФ, так и на ВПК врага, говорит Николай Маломуж.

От нефтяной отрасли в РФ зависит не только экономическая составляющая, но и военно-промышленный комплекс оккупантов. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии, комментируя удар ГУР по нефтепродуктопроводу "Кольцевой" в Московской области.

"В России все отработано в плане комплексного обеспечения различными средствами, особенно логистические пути, доставки нефти. И от этого зависит производство оружия, боеприпасов, обеспечение войск и боевые операции. Уничтожение этого узла обесценит до 15% возможностей обеспечения войск. И возможна экономическая составляющая по месту дислокации", - сказал Маломуж.

Он отметил, что нефтепровод "Кольцевой" является одним из крайне важных звеньев для боевой активности войск и потенциала военно-промышленного комплекса РФ.

"Это тот формат, который должен параллельно действовать, масштабироваться по всей территории России. И такие комплексы, особенно нефтедоставка, это непосредственно обеспечение войск. Это один кирпичик, который вывели из обороноспособности РФ", - добавил Маломуж.

Ранее об успешной операции по поражению нефтепровода "Кольцевой" сообщали в ГУР. Отмечалось, что в результате атаки было уничтожено сразу три ветки нефтепровода. Место поражения - на территории Раменского района Московской области.

Также ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в 2023 году Силы обороны Украины уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Отмечается, что на тот момент эта ракета не была известна широкой общественности. А факт ее уничтожения был "стопроцентным".

