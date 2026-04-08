Военный потенциал РФ ослабевает: эксперт о российской проблеме со средствами ПВО

Это произошло, в частности, на фоне регулярного уничтожения вражеских средств на фронте.

РФ сталкивается с нехваткой боеприпасов для средств ПВО на фоне удачных ударов Сил обороны Украины. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Почему боеприпасы исчерпаны и их не хватает? Во-первых, помимо уничтожения систем ПВО, мы активно наносили удары по территории РФ, по тем заводам, которые производят ракеты. Мы помним эти удары", – сказал Попович.

Также он отметил, что у РФ есть нехватка и самих средств ПВО. По его словам, это произошло из-за системных ударов украинских защитников по российским установкам на линии фронта.

"Мы неоднократно говорили о том, что мы наносим удары средней дальности, в частности уничтожая ПВО на временно оккупированных территориях Крыма, в Донецкой области и т. д. Когда идут удары по ПВО – ЗРК, РЛС, то жди ударов по земле. Вот, пожалуйста, системное уничтожение средств ПВО на временно оккупированных территориях, прикрывающих линию фронта, привело к тому, что мы начали активно бить по стратегическому тылу РФ", – пояснил Попович.

Эксперт отметил, что РФ вынуждена перебрасывать средства ПВО со своего тыла на линию фронта в Украине. И это приводит к тому, что отдаленные регионы остаются без защиты от украинских атак.

"Когда мы наносим удары по оккупированному Крыму, уничтожаем там ПВО, мы открываем путь на южные территории РФ. Вот, пожалуйста, Новороссийск, Краснодарский край. Все взаимосвязано. Все это приводит к тому, что российский военный потенциал обескровливается. И, в частности, это отражается на их возможностях в области ПВО", – пояснил Попович.

Нехватка ПВО в России: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что на фоне роста количества украинских атак по нефтяной отрасли РФ начала жаловаться на нехватку средств ПВО. В частности, заявляется о нехватке ракет для российских установок "Панцирь".

Отметим, что Силы обороны заметно увеличили количество ударов по РФ. По данным ABC News, в марте Украина впервые с начала полномасштабной войны запустила больше дальнобойных БПЛА по РФ, чем это сделала Москва.

