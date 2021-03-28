Оккупационная администрация Крыма подготовит несколько исков к Украине.

Председатель подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов заявил, что три гражданина Украины получат иск по организации "водной блокады" оккупированного полуострова.

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Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "РИА Новости". Иски хотят предъявить экс-депутатам Верховной Рады Украины Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему депутату Мустафе Джемилеву.

«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида», — высказался Константинов.

Ранее он заявлял, что оккупационная администрация Крыма подготовит несколько исков к Украине, в том числе по "транспортной" и "энергетической" блокадам.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Дмитрий Захаров