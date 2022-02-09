Самолет США привез более 80 тонн боеприпасов для украинской армии.

Десятый самолет с военной помощью от США прибыл в Украину.

Об этом в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня в аэропорту Борисполь день "открытых дверей"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов Америки прилетела и 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных Сил Украины от наших партнеров! Приветствуем в Киеве", - написал Резников.

Ранее сегодня, 8 февраля, в Киев прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

7 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Военная помощь поступила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии.

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Как ранее сообщал УНИАН, международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Как подчеркнул глава МИД, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

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