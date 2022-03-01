В Мелитополе жители выгоняют оккупантов / twitter.com/KrimRt
В Мелитополе местные жители голыми руками остановили вражескую колонну с российскими оккупантами.
Об этом сообщает "Громадське радіо".
"Мелитополь в Запорожской области. Гражданские без оружия блокируют колонну российской техники. Скандируют: "Оккупанты", - говорится в описании к видео.
Стоит отметить, что в кадре видно, как российские захватчики пытаются запугать местных жителей, стреляя в воздух. При этом украинцы не испугались и продолжили "вытеснять" врагов со своей территории.
— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 1, 2022
Напомним, ранее в Мелитополе местные мародеры обнесли магазины в центре города.