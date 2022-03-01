Момент происходящего попал на видео.

В Мелитополе местные жители голыми руками остановили вражескую колонну с российскими оккупантами.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

"Мелитополь в Запорожской области. Гражданские без оружия блокируют колонну российской техники. Скандируют: "Оккупанты", - говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что в кадре видно, как российские захватчики пытаются запугать местных жителей, стреляя в воздух. При этом украинцы не испугались и продолжили "вытеснять" врагов со своей территории.

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 1, 2022

Напомним, ранее в Мелитополе местные мародеры обнесли магазины в центре города.

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