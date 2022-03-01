Военные РФ отобрали внедорожник у местных жителей.

В Купянске Харьковской области местные жители с голыми руками набросились на машину российских военных. Сообщается, что военные РФ отобрали внедорожник у одного из местных жителей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Отметим, несмотря на то, что мэр Купянска сдал город оккупантам, жители города вышли на улицы, чтобы показать врагу, что город - украинский. Видеозаписи, снятые на цетральной площади города, публикуют в местных группах. На видео четко слышны звуки стрельбы. Сообщается, что жителей Купянска, которые вышли на митинг с украинскими флагами, российская армия разгоняла дымовыми шашками.

Напомним, ранее был задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора. Его подозревают в государственной измене. Согласно открытым данным, мэра-предателя поймали вместе с силовыми руководителями города. Сейчас они на территории свободной Украины.

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