В Черном море зафиксирована одна подводная лодка противника.

Недавно Силам обороны удалось уничтожить в порту "Кавказ" третий паром РФ - "Славянин", который агрессор использовал для обеспечения военной логистики - после этого в Азовском море исчезли все российские корабли. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что в Азовском море сейчас не фиксируется пребывание российских военных кораблей.

"Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то сейчас решили покинуть акваторию", - добавил Плетенчук.

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"Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это, конечно, в первую очередь, повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту, взяли циркуль - провели радиус и поняли, что, видимо, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому - это единственная причина, и это единственный язык, который понимает наш враг, - язык силы", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, важно то, что это последний паром РФ в Азово-Черноморском регионе. Как уточнил спикер, "Славянин" россияне сняли с рейса Кавказ - Варна и перебросили для обеспечения военной логистики.

"То есть он использовался для международных перевозок до того момента, пока не были повреждены два предыдущих железнодорожных парома. Он использовался в интересах военной логистики РФ и был фактически единственным таким элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой", - рассказал Плетенчук.

Он уточнил, что именно на паромные перевозки у противника приходилось три четверти военной логистики, потому что Крымский мост они для этого фактически не рискуют использовать. Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важным для оккупантов.

"Это достаточно большой паром. Если цистернами, он мог брать на себя 50 условных вагонов", - добавил спикер.

Также он рассказал о ситуации в Черном море.

"В Черном море мы наблюдаем одну подводную лодку 136-го проекта. Это стала практику перехода к фактически присутствия в Черном море за счет именно подводных лодок. До этого достаточно длительное время, более недели, вообще не было никаких единиц, но, конечно, покинуть полностью акваторию Черного моря они не себе не могут позволить, разве что речь идет о надводных кораблях", - сказал военный.

Напомним, 23 июля губернатор Краснодарского края обвинил Украину в атаке на паромное судно. Вечером того же дня Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении парома "Славянин", который захватчики использовали в военных целях.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, "Славянин" - железнодорожный паром, который предназначен для транспортировки железнодорожных вагонов по Керченскому проливу. Ранее, в мае, были существенно повреждены два таких парома - Авангард и Конро Трейдер. После поражения "Славянина" больше паромов такого класса нет в этом регионе. У врага остались только автомобильные паромы, которые предназначены для того, чтобы перевозить автомобильный транспорт по Керченскому проливу.

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