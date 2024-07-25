Попович рассказал, какие проблемы теперь возникнут у оккупантов.

Удар по российскому железнодорожному парому "Славянин" в порту Кавказ в Краснодарском крае РФ готовит оккупированный Крым к большой операции ВСУ.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV. ""Славянин" - это железнодорожный паром, который предназначен для транспортировки железнодорожных вагонов по Керченскому проливу. Были существенно повреждены два таких парома - Авангард и Конро Трейдер, в последнюю ночь мая были нанесены удары по этим паромам. Теперь этот железный паром "Славянин" и больше паромов такого класса нет в этом регионе. Остались только автомобильные паромы, которые предназначены для того, чтобы перевозить автомобильный транспорт по Керченскому проливу", - пояснил эксперт.

Попович рассказал, какие теперь проблемы возникли у оккупантов. "Можно сказать, что по крайней мере проблематично сейчас использование этих паромов Керченским проливом, или оно совсем невозможно, учитывая их повреждения. Плюс ограничено движение железнодорожного транспорта по так называемому Крымскому мосту. Автомобильный трафик не прекращается, хотя он тоже может быть ограничен в связи с воздушными тревогами и перекрытием Крымского моста, в связи с возможными ракетными атаками", - пояснил Попович.

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Он добавил, почему важны такие удары и о чем они могут говорить. "Таким образом постепенно перекрывается железнодорожное движение через Керченский пролив, и поэтому понемногу оккупированный полуостров превращается в логистический остров... А дальше мы уже накладываем и удары по аэродромам, позициям зенитно-ракетных комплексов, и уничтожение радиолокационных станций, и [атаку на военную базу РФ на озере] Донузлав. То есть это последовательные атаки на важные пункты оккупированного полуострова, для того, чтобы в дальнейшем провести, очевидно, какую-то крупную операцию. Какая это будет операция, и когда она может быть проведена, какие для этого будут предпосылки, уже другой вопрос", - высказал мнение эксперт.

Удар по порту "Кавказ"

23 июля губернатор Краснодарского края обвинил Украину в атаке на паромное судно. Вечером того же дня Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении парома "Славянин", который захватчики использовали в военных целях. Военные отметили, что это был последний железнодорожный паром россиян на Кубани.

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