Оккупанты использовали паром для перевозок в военных целях.

Силы обороны поразили паром оккупантов в порту "Кавказ". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

"Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" – третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе. Продолжаем уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру", – добавили в Генштабе.

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Удар по порту "Кавказ": что известно

В ночь на 23 июля в российских пабликах появилась информация о звуках взрывов в районе порта "Кавказ" Краснодарского края. Позже сообщали о том, что после атаки в сторону порта "Кавказ" ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Силы обороны Украины поразили еще один паром через Керченский пролив. Сначала об этом стало известно из неофициальных источников. По их данным, атака была осуществлена сегодня, 23 июля, ночью по порту "Кавказ", который находится на российском берегу пролива.

К слову, это не первый удар Сил обороны по порту "Кавказ". В частности, в конце мая стало известно, что украинские воины поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ".

Справка УНИАН. "Кавказ" в Краснодарском крае РФ – это небольшой порт и железнодорожная станция, которые находятся на косе Чушка в Керченском проливе. На территории порта есть автомобильный паром, который соединяет Краснодарский край с пока еще подконтрольным россиянам Крымом.

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