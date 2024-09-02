Только за последние несколько дней Россия нанесла серии комбинированных ударов (с применением "Шахедов", баллистических и крылатых ракет) по гражданским объектам в Харькове, Сумах, Киеве. Но и по российским регионам полетели более 150 наших беспилотных летательных аппаратов. Если посчитать взрывчатку, которую они могут нести, то это не менее нескольких десятков ракет.

Но важно заметить, что мы постоянно боремся с последствиями, или, скажем так, с промежуточными ситуациями. Последствия - это российские дроны, ракеты, планирующие бомбы, которые уничтожают наши силы ПВО. Промежуточные - это российские самолеты и аэродромы (хотя наши партнеры пока не дают разрешения использовать по ним определенное оружие). Зато первопричина этого всего - это производственные мощности россиян.

То есть, для того, чтобы не было обстрелов ни "Шахедами", ни ракетами по нашей стране, надо уничтожать российские заводы, на которых они производятся. Наша разведка работает неплохо, и мы вполне в состоянии атаковать места, в которых производятся или хранятся те самые "Шахеды", комплектующие к ракетам, а лучше - ракеты.

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Чтобы не было обстрелов ни "Шахедами", ни ракетами по нашей стране, надо уничтожать российские заводы, на которых они производятся

Ведь где-то делаются корпуса, где-то делаются двигатели, где-то делаются составляющие боеголовки... Поэтому, если ударить по месту, где разрабатывается головка самонаведения, то все - нет ракеты, она не полетит. Или полетит, но это уже будет петарда...

С одной стороны, наши беспилотники могут летать на расстояние более 1800 км, а по некоторым оценкам - даже на 3000 километров. То есть, многие цели на территории РФ для нас достижимы - мы можем многое уничтожать. Наконец, не имея ни больших линкоров, ни авианосцев, мы безэкипажными катерами, "москитным флотом" отогнали российский флот в Новороссийск. Это - пример того, что, не имея чего-то более мощного, используя дроны, можно наносить врагу существенный урон.

С другой стороны, чтобы дотянуться как можно дальше, нам нужно соответствующее оружие, дальнобойные, мощные ракеты. Не знаю, когда наши партнеры до этого дойдут. В этих вопросах они все делают очень медленно, мы - гораздо быстрее.

Если ударить по месту, где разрабатывается головка самонаведения, то все - нет ракеты, она не полетит

Поэтому надо уничтожать причины, бороться с последствиями - очень трудно. Это то же самое, если уничтожать не солдата, а его автомат. Уничтожили автомат, а солдат возьмет другой. А вот уничтожить того, кто этот автомат держит - и уже некому будет из этого оружия стрелять.

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ