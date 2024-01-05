Накануне оккупанты нанесли удары по городу и 15 окрестным населенным пунктам с применением ракет, артиллерии и минометов.

Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку РФ усиливает бомбардировки региона. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины.

Издание напоминает, что накануне оккупанты нанесли удары по городу и 15 окружающим населенным пунктам с применением ракет, артиллерии и минометов. Цели включали как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели.

"Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать усиление воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в РФ, которое отмечается 7 января. ... Сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможная дата его начала – 15 января", - говорится в статье.

Как известно, и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает Купянск, Сватово и Кременную, неподалеку от границы Харьковской области. Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной Кременную и Лиман.

"Между тем Москва все чаще нацеливается на центр Харькова, город, который ей не удалось оккупировать в начале своего вторжения в феврале 2022 года. Второй по величине город Украины подвергается почти ежедневным ракетным атакам, среди целей которых есть жилые дома и пятизвездочный отель, которые посещают журналисты и гуманитарные работники", - пишет издание.

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Россия готовится к новой атаке, в море вывели корабли. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, накануне оккупанты вывели фрегат "Адмирал Макаров" на боевое дежурство в Черном море, а позже ночью к нему присоединился фрегат "Адмирал Эссен".

Также УНИАН сообщал, что российская армия снова сократилась. Так, в течение 4 января ВСУ ликвидировали еще 790 российских военных. Таким образом общие потери РФ выросли до 363 070 человек.

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