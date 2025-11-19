Онлайн киноманов также ждет несколько интересных премьер.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут долгожданная украинская научно-фантастическая трагикомедия "Ты – Космос", новый хоррор от Оза Перкинса "Хранители", спортивная драма "Королева ринга" с Сидни Суини и музыкальная сказка "Злая. Часть 2" с Арианой Гранде и Синтией Эриво.

Тем временем, онлайн выйдут экшн-комедия "Семейный план 2" с Марком Уолбергом, триллер "После охоты" от Луки Гуаданьино и высоко оцененная критиками драма "Сны поездов".

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Ты – Космос

U Are the Universe (Украина, Бельгия, 2024, фантастика/романтика/драма/комедия)

В центре сюжета – космический дальнобойщик Андрей Мельник, который доставляет ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Во время его последнего рейса Земля внезапно взрывается, и он остается единственным выжившим человеком. До того момента, пока с ним не связывается французская ученая Катрин, оставшаяся одна на космической станции возле Сатурна. По мере того, как между ними устанавливается личная связь, Андрей решает отправиться на встречу с Катрин, даже если эта идея изначально обречена на провал.

Главную роль в фильме сыграл актер "Дикого театра" Владимир Кравчук, которого зрители могли также видеть в фильмах "Щедрик", "Соседка", "Янтарные копы" и "Родительское собрание".

В то же время Леонид Попадько ("Встреча одноклассников", сериал "Дежурный врач") озвучил робота Макса, чьи яркие диалоги с Андреем добавили ленте живости и юмора. Голос Катрин предоставила бельгийская актриса Алексия Депикер ("Французский транзит", "Девушка"), тогда как лицом героини стала украинка Даша Плахтий ("Сломя голову", "Довбуш").

Фильм является полнометражным дебютом украинского режиссера Павла Острикова, который до этого выпустил несколько успешных короткометражных фильмов ("Стены", "Голден лав", "Выпуск'97", "Mia Donna"), а также присоединился к созданию первого украинского сериала для Netflix "Первые дни".

Мировая премьера фильма состоялась еще в сентябре 2024 года в рамках официального конкурса на Международном кинофестивале в Торонто. Позже фильм показали на ряде кинособытий по всему миру, где он получил несколько наград. В Украине картину впервые показали в рамках 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве в начале октября 2025 года, в рамках которого ее отметили Гран-при "Золотой Дюк" по результатам зрительского голосования.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Хранитель

Keeper (США, 2025, триллер/ужасы)

Главные герои фильма – супруги Лиз и Малкольм, которые приезжают в отдаленный домик в лесу, чтобы отметить годовщину свадьбы. Но когда Малкольм едет в город, Лиз сталкивается с демонической силой и открывает жуткие тайны хижины.

Главные роли в фильме исполнили Татьяна Маслани ("Обезьяна", сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк") и Россиф Сазерленд ("В чужой шкуре", "Дитя тьмы: Первая жертва").

Также в ленте задействованы Тесс Дегенштейн ("Обезьяна"), Эрин Бойс ("Лонгленс"), Клэр Фризен (сериал "Убийство в маленьком городке"), Кристин Парк ("Хищный лес", сериал "Вампир Реджинальд") и другие.

Это уже второй за год фильм ужасов от уже признанного мастера жанра Оза Перкинса ("Лонглегс", "Обезьяна").



Wicked: Чародейка. Часть 2

Wicked: For Good (США, 2025, семейный, фэнтези, мюзикл)

Лента, являющаяся продолжением хитового фильма 2024 года, основана на второй части одноименного успешного мюзикла, дебютировавшего в 2003 году. В его основу лег роман Грегори Магуайра 1995 года "Злая: Жизнь и времена злой ведьмы с Запада", что, в свою очередь, является переосмыслением серии сказок о Стране Оз американского писателя Фрэнка Баума.

События фильма происходят в Стране Оз, до и после приезда Дороти Гейл из Канзаса. В этой части дружба Элфабы и Глинды подвергается испытанию, когда они принимают свои новые ипостаси Злой Ведьмы Запада и Доброй Ведьмы Юга. Последствия их поступков навсегда меняют всю Страну Оз.

Как и в первой части, главные роли исполнили поп-икона Ариана Гранде ("Не смотри вверх", сериал "Королевы крика") и певица Синтия Эриво ("Вдовы", "Плохие времена в "Эль Рояле").

Также в ленте задействованы Джонатан Бейли ("Мир юрского периода: Возрождение", сериалы "Бриджертоны", "Попутчики"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрского периода", "Стражи галактики 2") и Мишель Ео ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу").

Режиссером фильма выступил Джон М. Чу, который также поставил первую часть. Ранее он снял такие фильмы, как "Иллюзия обмана 2", "Безумно богатые азиаты" и "На высотах Нью-Йорка".

Королева ринга

Christy (США, 2025, драма/спорт/байопик)

Фильм рассказывает об американской профессиональной спорстменке Кристи Мартин, охватывая ее путь к статусу самой известной боксерши Америки в 1990-х годах, а также о попытке убийства ее мужем в 2010 году.

Главную роль в ленте сыграла Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", "Мадам Паутина", сериалы "Эйфория", "Белый лотос"). Ради этой роли Суини, которая сейчас считается одной из самых привлекательных актрис Америки, кардинально изменилась – набрала вес, подкачалась и поменяла цвет волос с привычного белокурого на черный.

Также в фильме сыграли Бен Фостер ("Поезд в Юму", "Убей своих любимых", "Warcraft: Начало"), Кэти О'Брайан ("Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Бегущий человек", сериал "Мандалорец"), Чад Коулмен (сериалы "Прослушка", "Ходячие мертвецы") и другие.

Снял ленту австралийский режиссер Дэвид Мишед ("По законам волков", "Ровер", "Машина войны", "Король").

Мировая премьера фильма состоялась 5 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 66% одобрения от критиков и 96% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Закаленные яростью

(Украина, 2022, документальный)

Эту масштабную документальную ленту, выходящую к 12-й годовщине Революции Достоинства, снимали в течение 10 лет – от Майдана до полномасштабного вторжения. Это история двух ярых идеалистов, которые знакомятся и влюбляются во время Революции Достоинства. После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Павел теряет родной дом в Донецке и присоединяется к добровольческому батальону, а Светлана становится волонтеркой. Ситуация обостряется, когда в ожесточенных боях Павел сталкивается со своим бывшим инструктором и товарищами по страйкболу, которые перешли на сторону агрессора и стали сепаратистами. Защищая свою страну, демократию и любовь, молодая пара оказывается перед жестким жизненным выбором.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов.

DJ Ахмет

DJ Ahmet (Чехия, Хорватия, Сербия, Македония, 2025, комедия/драма)

Главный герой фильма – 15-летний пастух Ахмет в отдаленной деревне в Северной Македонии, где господствуют религия и традиции. После смерти матери его младший брат перестает говорить, авторитарный отец становится еще строже, а Ахмету остается только ежедневно следить за овцами. От такой рутины его спасает лишь музыка. Однажды он с овцами случайно попадает на ночной рейв в лесу, который разделяет его жизнь на до и после.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов.

Шопен, Шопен!

Chopin, Chopin! (Польша, 2025, драма/музыка/байопик)

События фильма начинаются в Париже в 1835 году. Фридерик Шопен – 25-летний любимец парижских салонов, аристократии и самого короля Франции. Он рок-звезда своего времени – о Шопене говорят все. Он дает уроки игры на фортепиано, пишет шедевры, а после концертов, собирающих толпы, появляется на нескольких вечеринках за ночь. Он берет от жизни все, что может. Пока однажды не узнает, что смертельно болен. С тех пор музыка становится его единственной страстью. Осознавая, что времени почти не осталось, Шопен спешит совершить музыкальную революцию.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Жажда крови

Bleeding (США, 2024, ужасы)

Главный герой фильма – травмированный жестоким отцом юноша Эрик, который теперь тонет в галлюциногенном мире "крови", наркотического зелья вампирского происхождения, которое дарит временное облегчение, но постепенно разрушает его тело и разум. Двоюродный брат Шон пытается защитить его, одновременно выполняя роль дилера, поставляющего смертельный товар. Но даже среди знакомых улиц и теней прошлого Эрика подстерегают настоящие вампиры – реальные и непредсказуемые враги. Между соблазном, зависимостью и смертельной угрозой разворачивается история о хрупкой надежде, человеческих отношениях и борьбе с собственными демонами. Это мир, где желание и страх тесно переплетены, а один ошибочный шаг может стоить жизни.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,2 из 10 баллов.

Трудности с шампанским

Champagne Problems (США, 2025, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – амбициозный американский директор, которая летит в Париж перед Рождеством, чтобы приобрести бренд шампанского, но случайно влюбляется в наследника компании-производителя.

Главную женскую роль в фильме сыграла Минка Келли ("500 дней лета", сериал "Титаны").

Фильм станет доступен на Netflix с 19 ноября 2025 года.

После охоты

After the Hunt (США, Италия, 2025, триллер/драма)

Главная героиня – профессор колледжа, которая вынуждена разобраться с собственным тайным прошлым после того, как одному из ее коллег выдвигают серьезные обвинения.

Главные роли в фильме сыграли Джулия Робертс ("Красотка", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби", "Одиннадцать друзей Оушена") и Эндрю Гарфилд ("Социальная сеть", "Новый Человек-паук", "Время жить").

Режиссером выступил Лука Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Целиком и полностью", "Соперники", "Квир").

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2025 года на Венецианском кинофестивале.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Amazon с 20 ноября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 37% одобрения от критиков и 38% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Семейный план 2

The Family Plan 2 (США, 2025, комедия/боевик)

Фильм является сиквелом посредственно воспринятой критиками, но популярной среди зрителей экшн-комедии "Семейный план" 2023 года. Теперь семья Морган во главе с бывшим наемником Дэном отправляется в рождественский отпуск в Европу. Все идет хорошо пока, пока прошлое снова не настигает его.

К главным ролям снова вернулись Марк Уолберг ("Идеальный шторм", "Третий лишний", "Uncharted", "Опасный рейс") и Мишель Монаган ("Миссия невыполнима 3", "Прощай, детка, прощай", сериалы "Настоящий детектив", "Белый лотос").

Снял ленту британский телевизионный режиссер Саймон Кехлан Джонс (сериалы "Джессика Джонс", "Долгие годы", "Дипломатка"), который также поставил первую часть.

Фильм станет доступен на Apple TV с 21 ноября 2025 года.

Сны поездов

Train Dreams (США, 2025, драма)

В центре сюжета – мужчина, который где-то в глуши ведет скромную жизнь, полную любви и потерь во времена исторических изменений в Америке начала XX века. Работа дровосеком на железной дороге заставляет его надолго оставлять жену и дочь, а также столкнуться с экзистенциальными вопросами относительно своего места в стремительно меняющемся мире.

Главные роли в фильме сыграли Джоэл Эджертон ("Король", "Легенда о Зеленом рыцаре", "Тринадцать жизней"), Фелисити Джонс ("Новый Человек-паук 2", "Вселенная Стивена Хокинга", "Бруталист"), Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", "Формула 1", сериал "Лучше звоните Солу") и Уильям Г. Мэйси ("Бегущий человек", сериал "Бесстыжие").

Снял ленту американский режиссер Клинт Бентли, наиболее известный как сценарист драмы "Синг-Синг" – за эту работу он получил номинацию на "Оскар".

Мировая премьера картины состоялась в начале 2025 года на "Сандэнсе", после чего она получила награды на ряде престижных фестивалей

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 21 ноября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 86% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 8,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы ноября 2025 года - на этой неделе на Netflix выйдет второй сезон детективной комедии "Тайный осведомитель".