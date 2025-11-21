Девочка все больше становится похожей на звездную маму.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показалась с младшей дочерью Евдокией, которая как две капли воды похожа на нее.

Как оказалось, звезда телевидения посетила концерт львовского хора "Гомін", который проходил в Лондоне. Именно там проживает семья ведущей.

В своем блоге в Instagram Ольга поделилась впечатлениями от мероприятия, отметив, что очень благодарна музыкантам за приглашение.

"Святой хор - они объединяют украинцев, делают современным прошлое, влюбляют даже равнодушных в наши традиции и музыку. Они помогают военным, и не только..." - написала она.

На концерте Фреймут была не одна, а с дочкой. Телеведущая показала редкие фотографии с 8-летней Евдокией. Заметно, что возрастом девочка стала все больше похожа на свою звездную маму. Это выдают общие черты лица - цвет глаз, волос и форма лица.

Даже стиль одежды мамы и дочери почти идентичен. Обе были одеты в сдержанные наряды черного цвета с белыми акцентами.

Напомним, что Ольга Фреймут имеет троих детей - старшую дочь Злату и двух младших детей - Валерия и Евдокию. Недавно ведущая показала, как изменился ее 9-летний сын.

